Депутат от Марий Эл возьмет под контроль расследование ДТП с 15 погибшими

Крупное ДТП с микроавтобусом в Марий Эл (23)

В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Депутат от партии "Единая Россия" Виктор Кидяев возьмет под депутатский контроль расследование крупной аварии в Марий Эл с 15 погибшими.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск" в Килемарском районе Марий Эл. По последним данным, в аварии погибли 15 человек, в том числе ребенок, четверо пострадали, включая трех детей.

"Я думаю, этот вопрос возьму на контроль, обязательно буду в этом направлении работать", — ответил Кидяев на вопрос РИА Новости.

Он добавил, что детали аварии будут известны позже.