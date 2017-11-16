Власти Марий Эл окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП

Крупное ДТП с микроавтобусом в Марий Эл (23)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Марий Эл окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в крупном ДТП, сообщил глава республики Александр Евстифеев.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло в четверг около 17.30 мск примерно на 64-м километре дороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. По последним данным. в ДТП погибли 15 человек, еще 4 человека пострадали.

"Пострадавшие в результате дорожной аварии в Килемарском районе и родственники погибших получат всю необходимую помощь", — сказал Евстифеев, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

В эти минуты он находится на месте происшествия.

Кроме того, глава региона дал распоряжение о встрече родственников погибших, которые прибудут для опознания своих близких. Для них организован пункт оказания психологической помощи.