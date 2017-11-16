Власти Марий Эл окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Марий Эл окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших в крупном ДТП, сообщил глава республики Александр Евстифеев.
"Пострадавшие в результате дорожной аварии в Килемарском районе и родственники погибших получат всю необходимую помощь", — сказал Евстифеев, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.
В эти минуты он находится на месте происшествия.
Кроме того, глава региона дал распоряжение о встрече родственников погибших, которые прибудут для опознания своих близких. Для них организован пункт оказания психологической помощи.