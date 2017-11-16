С родственниками погибших в ДТП в Марий Эл работают психологи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Работа психологов организована рядом с моргом, куда доставляют погибших в ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
"В ДТП погибли 15 человек, четыре человека получили ранения. Около морга, куда доставили погибших, развернут пункт, где работают психологи для помощи родственникам погибших. Сейчас там четыре врача, завтра их количество увеличится", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за жизнь пострадавших, которые находятся в больнице, сейчас борются врачи.