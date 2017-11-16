С родственниками погибших в ДТП в Марий Эл работают психологи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Работа психологов организована рядом с моргом, куда доставляют погибших в ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск на автодороге "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск".

"В ДТП погибли 15 человек, четыре человека получили ранения. Около морга, куда доставили погибших, развернут пункт, где работают психологи для помощи родственникам погибших. Сейчас там четыре врача, завтра их количество увеличится", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за жизнь пострадавших, которые находятся в больнице, сейчас борются врачи.