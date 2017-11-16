В Марий Эл в пятницу объявят траур из-за крупного ДТП

Крупное ДТП с микроавтобусом в Марий Эл (23)

В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Траур будет объявлен в пятницу в республике Марий Эл из-за произошедшего в регионе в четверг крупного ДТП, сообщил глава региона Александр Евстифеев в эфире телеканала "Россия 24".

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск на автодороге Йошкар-Ола – Козьмодемьянск. По последним данным, в результате ДТП погибли 15 человек.

"В республике завтра будет объявлен траур", — заявил Евстифеев.

Он добавил, что родственникам погибших будет оказана необходимая материальная помощь.