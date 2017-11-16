В Марий Эл возбудили уголовное дело после ДТП, где погибли 15 человек

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП в Марий Эл, где погибли 15 человек, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по предварительным сведениям, "водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет. В ДТП погибли 15 человек, в том числе один несовершеннолетний, четыре человека получили повреждения различной степени тяжести и доставлены в больницу.