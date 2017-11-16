В ДТП в Марий Эл пострадали два ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Двое детей пострадали в результате ДТП в Марий Эл, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе главы республики.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск примерно на 64 км автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". По последним данным, в результате ДТП погибли 14 человек.

"Среди пострадавших два ребенка: мальчик 7 лет, у которого перелом бедра и голени и девочка 14 лет – у нее травматический шок. Медики оценивают состояние мальчика как удовлетворительное, девочки – средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе пока не уточнили общее число пострадавших.