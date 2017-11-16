НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших в крупном ДТП в Марий Эл возросло до 15 человек, сообщили в четверг в МВД по республике.
"Число жертв ДТП микроавтобуса и лесовоза возросло до 15 человек", — говорится в сообщении.
По уточненным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter погиб на месте ДТП, водитель лесовоза не пострадал.
"Водитель микроавтобуса совершал обгон в условиях плохой видимости", — отмечает ведомство.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.