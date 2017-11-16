Число погибших в крупном ДТП в Марий Эл возросло до 15 человек

В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

В Марий Эл столкнулись лесовоз и микроавтобус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших в крупном ДТП в Марий Эл возросло до 15 человек, сообщили в четверг в МВД по республике.

Ранее сообщалось о 14 жертвах столкновения маршуртного автобуса с лесовозом.

"Число жертв ДТП микроавтобуса и лесовоза возросло до 15 человек", — говорится в сообщении.

По уточненным данным, водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter погиб на месте ДТП, водитель лесовоза не пострадал.

"Водитель микроавтобуса совершал обгон в условиях плохой видимости", — отмечает ведомство.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.