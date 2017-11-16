Глава Марий Эл сообщил, что попавший в ДТП автобус не был переполнен

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев опроверг информацию СМИ о том, что попавший в ДТП в республике автобус был переполнен.

Ранее сообщалось, что столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск на автодороге "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что число погибших увеличилось до 12 человек, еще 6 человек пострадали. Ранее в СМИ появилась информация о том, что автобус был переполнен.

"Нет, он не был переполнен. это Mercedes, это 18-местный автобус", — сказал он в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Также он добавил, что шесть пострадавших отправлены в республиканскую больницу, им предоставлены все необходимые больничные условия.

Ранее Евстифеев сообщил, что предварительной причиной аварии стал выезд маршрутки на встречную полосу для совершения обгона.