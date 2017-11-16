Трассу "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" перекрыли из-за крупного ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Из-за крупного ДТП в Марий Эл перекрыта трасса "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск", сообщает МВД по республике.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что число погибших увеличилось до 12 человек, еще 6 человек пострадали.

По данным МВД по региону, микроавтобус Mercedes Sprinter 2015 года выпуска, вместимостью 20 человек, принадлежит индивидуальному предпринимателю. Микроавтобус направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

"Сотрудники ГИБДД перекрыли участок автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" с 63 по 65 километр", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, идет извлечение пострадавших и погибших пассажиров микроавтобуса.