В Марий Эл в ДТП с автобусом погибли 14 человек, в том числе ребенок

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и грузовым автомобилем в Килемарском районе Марий-Эл увеличилось до 14, среди погибших ребенок, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск примерно на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Ранее источник РИА Новости в экстренных службах республики сообщал, что число погибших увеличилось до 12 человек, еще 6 человек пострадали.

"В ДТП пострадали 19 человек, из них 14 погибли, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницах остаются пять человек, среди которых трое детей.