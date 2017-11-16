Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Микроавтоубс, попавший в четверг в ДТП в Марий Эл, в котором, по предварительным данным, погибли более 10 человек, принадлежит индивидуальному предпринимателю, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск на автодороге "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что число погибших увеличилось до 12 человек, еще 6 человек пострадали.

"Микроавтобуc Mercedes Sprinter 2015 года выпуска вместимостью 20 человек принадлежит индивидуальному предпринимателю. Микроавтобус направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино", — говорится в сообщении.

Пресс-служба также сообщает, что "по предварительным данным, более 10 пассажиров микроавтобуса погибли, есть пострадавшие".

На месте происшествия находятся глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, министр внутренних дел по Республике Марий Эл Виктор Косарев, следственно-оперативная группа, специалисты экстренных служб.