НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Микроавтоубс, попавший в четверг в ДТП в Марий Эл, в котором, по предварительным данным, погибли более 10 человек, принадлежит индивидуальному предпринимателю, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
"Микроавтобуc Mercedes Sprinter 2015 года выпуска вместимостью 20 человек принадлежит индивидуальному предпринимателю. Микроавтобус направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино", — говорится в сообщении.
Пресс-служба также сообщает, что "по предварительным данным, более 10 пассажиров микроавтобуса погибли, есть пострадавшие".
На месте происшествия находятся глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, министр внутренних дел по Республике Марий Эл Виктор Косарев, следственно-оперативная группа, специалисты экстренных служб.