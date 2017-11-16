В МВД назвали резкое ухудшение погоды возможной причиной ДТП в Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Причиной ДТП в республике Марий Эл, в результате которого погибли девять человек, могло стать резкое ухудшение погоды в районе аварии, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск". Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли девять человек, еще 12 пострадали.

"Причиной столкновения, возможно, стало резкое ухудшение погоды — пошел сильный снег с дождем", — сказал собеседник агентства.