Глава Марий Эл выехал на место ДТП с участием микроавтобуса и лесовоза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя – РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев выехал на место ДТП, в котором погибли девять человек, сообщили РИА Новости в управлении общественных связей и информации главы региона.

По данным МВД по республике, столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло около 17.30 мск на 64 километре автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск". Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате ДТП погибли девять человек, еще 12 пострадали, в том числе ребенок. В настоящее время спасатели пытаются извлечь из микроавтобуса еще одного человека.

"Глава республики Александр Евстифеев выехал на место аварии", — сказал собеседник агентства.