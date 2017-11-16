В ДТП в Марий Эл погибли девять человек, сообщил источник

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Девять человек погибли, еще 12 пострадали, по предварительным данным, при столкновении микроавтобуса с "КамАЗом" в Марий Эл, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, в автобусе находился 21 человек, девять из них погибли, остальные пострадали", — сказал собеседник агентства.

Спасатели пытаются извлечь из микроавтобуса еще одного человека.

Как уточнил РИА Новости представитель МЧС, ДТП произошло на 74-м километре автодороги регионального значения Р-173 "Йошкар-Ола — Козьмодемьянск".

На место аварии выехал глава Марий Эл Александр Евстиеев.