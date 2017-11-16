В Подмосковье водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку на переходе

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе в Домодедовском районе Подмосковья, в результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, ее бабушка госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"Около 18.20 в Домодедовском районе возле деревни Востряково на улице Туполева автомобиль Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП погибла четырёхлетняя девочка, ее бабушка была госпитализирована", — сказал дежурный офицер.

По его словам, водитель находится на месте ДТП. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.