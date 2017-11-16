В Челябинске росгвардеец посадил брата на цепь за прогулки без спроса

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Военные следователи возбудили дело после того, как росгвардеец в Челябинске почти на сутки привязал брата цепью к кровати из-за того, что тот уходил гулять без спроса, сообщает в четверг Главное военное следственное управление СК РФ.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять расследование инцидента под контроль.

Следователи предварительно установили, что сержант приехал в гости к матери в Кыштым в Челябинской области. Она пожаловалась, что его младший брат (2004 года рождения) постоянно уходит гулять без спроса. Росгвардеец привязал мальчика цепью к металлической кровати. В таком положении он находился до тех пор, пока на место не прибыли полицейские.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сержанта, проходящего военную службу по контракту в войсковой части 3446. Он подозревается в совершении преступления… "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.