Под Калининградом вынесли приговор мужчине, который расчленил сожительницу

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который убил и расчленил свою сожительницу в городе Светлый Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

В августе 2017 года в Калининградском судоходном канале нашли женскую голову. На следующий день в ходе поисков в той же акватории выловили две ноги и две руки. Региональное СУ СК России возбудило уголовное дело по факту убийства, личность женщины была установлена. Отработав круг общения 51-летней женщины, оперативники вышли на след ее сожителя.

"Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летнего жителя города Светлого. В ходе предварительного следствия и в суде мужчина в полном объеме признал себя виновным в совершении преступления, дал признательные показания. Ему была проведена психиатрическая судебная экспертиза, мужчина признан вменяемым", — сказала Гацко.

Следствие установило, что в ночь на 10 августа 2017 года мужчина со своей сожительницей своей квартире распивала спиртное. Между ними возник конфликт на почве ревности, женщина упрекнула сожителя в измене и оскорбила. Мужчина накинул потерпевшей на шею электрический кабель и задушил ее. Увидев, что женщина не подает признаков жизни, злоумышленник положил тело в ванную, где оно находилось трое суток. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина при помощи ножа и ножовки расчленил тело.

Приговором Светловского городского суда мужчина признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, удовлетворен иск дочери погибшей о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона рублей.