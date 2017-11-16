Под Калининградом вынесли приговор мужчине, который расчленил сожительницу

КАЛИНИНГРАД, 16 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима мужчину, который убил и расчленил свою сожительницу в городе Светлый Калининградской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.
"Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летнего жителя города Светлого. В ходе предварительного следствия и в суде мужчина в полном объеме признал себя виновным в совершении преступления, дал признательные показания. Ему была проведена психиатрическая судебная экспертиза, мужчина признан вменяемым", — сказала Гацко.
Приговором Светловского городского суда мужчина признан виновным в убийстве, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, удовлетворен иск дочери погибшей о взыскании морального вреда в размере 1 миллиона рублей.