Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, отвечая на вопрос журналистов о дате явки на судебный процесс по делу Алексея Улюкаева, заявил, что "выполнит условия", "как только согласуем графики".

Сначала Сечин в беседе с прессой заявил, что "это не было предметом обсуждения у президента". Таким образом, руководитель крупнейшей российской нефтяной компании ушел от ответа на вопрос, предложив вместо этого рассказать подробности совещания у главы государства по развитию дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда".

Однако чуть позже он все же высказался по теме судебного процесса, отметив, что будет "стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства".

"Но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть". Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия", — добавил Сечин.

При этом глава компании указал, что ранее уже высказал свою позицию. "Я свою позицию отразил в письменных показаниях и в публичных выступлениях. Тут сомнений никаких не может быть", — заявил Сечин.

Глава "Роснефти", ключевой свидетель обвинения по делу экс-министра экономического развития Улюкаева, уже дважды не явился на заседания суда, на которых планировался его допрос — 13 и 15 ноября. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что Сечин не пришел в суд в среду, так как находится в плановой служебной командировке. Теперь Сечин вызван в суд на 22 ноября.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>