В Москве избили помощника депутата Госдумы, сообщил источник

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Помощника депутата Госдумы от "Единой России" Дмитрия Макаренкова избили арматурой на западе Москвы, полиция ищет подозреваемых, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вчера, о случившемся в полицию заявила жена Макаренкова.

Как выяснила прибывшая на место следственно-оперативная группа, помощник депутата возвращался домой и в подъезде на первом этаже встретил двух мужчин, которые напали на него с куском арматуры. Мужчина получил перелом носа.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает подозреваемых.