МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Черные ящики разбившегося самолета L-410 в Хабаровском крае находятся на борту воздушного судна, они в хорошем состоянии, с ними работают специалисты МАК и следователи, сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Накануне утром при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии". На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

"Местонахождение черных ящиков — речевого самописца и прибора регистрации параметров полета — определено, оба в хорошем состоянии в самолете", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас с черными ящиками продолжают работать следователи и специалисты Межгосударственного авиационного комитета.