Главу наукограда Циолковский в Приамурье подозревают в получении взятки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя — РИА Новости. Глава администрации наукограда Циолковский, находящегося рядом со строящимся в Приамурье космодромом Восточный, Николай Кохно задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации закрытого административно-территориального образования Циолковский (Углегорск) Николая Кохно, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере)", — говорится в информации.

По данным СУСК, преступление было выявлено во время проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий.

Кохно задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, добавили в управлении.