Суд смягчил приговор жительнице Сочи, осужденной за госизмену из-за sms

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Верховный суд России в четверг смягчил приговор жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за государственную измену из-за sms в Грузию о движении российских войск в августе 2008 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Краснодарский краевой суд приговорил ее к шести годам заключения, Верховный суд смягчил наказание до 4 лет и 1 месяца. Почти весь этот срок она уже отбыла.

"Через десять дней она будет свободна", — пояснил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

Как сообщала защита, по схожим обстоятельствам были осуждены четыре женщины, которые сообщили о движении в сторону Грузии кораблей и поездов с военной техникой. Оксану Севастиди, Анник Кесян и Марину Джанджава впоследствии помиловал президент РФ.