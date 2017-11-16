В Екатеринбурге эвакуировали дом правительства, несколько ТЦ и школ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Дом правительства, несколько торговых центров и школ эвакуировали днем в четверг в Екатеринбурге после звонков о "минировании".

"Нам поступил звонок о потенциальной угрозе, и по рекомендации полиции торговый центр был эвакуирован", – сообщил РИА Новости представитель компании IKEA. Он добавил, что звонок поступил около 13.30 местного времени (11.30 мск). По его словам, были эвакуированы сотрудники и посетители ТЦ. В настоящее время проводится проверка здания.

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил РИА Новости, что в четверг днем также эвакуированы четыре школы — №23, 69, 19 и 175. "Пока есть информация о четырех школах. Ситуация уточняется", — сказал представитель мэрии. По его словам, в учреждения поступил звонок о "минировании". Сейчас проводится проверка.

Кроме того, эвакуирован Белый дом, в котором расположены правительство Свердловской области и избирательная комиссия региона, сообщил РИА Новости сотрудник избиркома. "Все вышли из здания. Сейчас проводится проверка. У нас своя оповещающая система. Она по всему зданию говорит, что тревога", — сказал собеседник агентства.

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Также, по данным СМИ, эвакуированы торговые центры "Глобус", "Мегаполис", "Карнавал".

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.