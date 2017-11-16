Хабаровские врачи рассказали о состоянии девочки после крушения L-410

Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске

Сотрудник медицинской помощи переносит выжившую при крушении самолета L-410 девочку в автомобиль скорой помощи в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Нейрохирурги второй краевой клинической больницы в Хабаровске обследовали девочку, которая выжила после крушения самолета в поселке Нелькан, и не нашли у нее тяжелых травм, сообщила РИА Новости главный врач больницы Наталья Гараева.

В среду, 15 ноября, около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет. Ее доставили в Хабаровск самолетом МЧС с переломом ноги и подозрением на черепно-мозговую травму.

"Мы провели обследование ребенка, у нее подтверждена черепно-мозговая травма в легкой форме. Поэтому мы отправили ее коллегам в детскую краевую больницу лечить перелом", — сказала Гараева.

Она отметила, что девочка перенесла обследование хорошо.