Сотрудники приемной Госдумы возвращаются на рабочие места после эвакуации

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Эвакуация после анонимного звонка в приемной Госдумы на Моховой улице в центре Москвы завершена, сотрудники возвращаются к работе, сообщили РИА Новости в аппарате нижней палаты.

"Эвакуация завершена, все хорошо. Сотрудники возвращаются на рабочие места", — сказали в аппарате.

По данным источника в экстренных службах, порядка 200 человек эвакуировали в четверг днем из приемной Госдумы после анонимного звонка о "минировании".

При этом работа в основных зданиях нижней палаты парламента на Охотном ряду и в Георгиевском переулке продолжалась в штатном режиме.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей