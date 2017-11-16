В Москве ребенок получил травму из-за попадания одежды в эскалатор

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Трехлетний мальчик получил травмы после попадания одежды в движущиеся механизмы эскалатора в одном из торговых центров Москвы, следователи организовали проверку, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Проводится доследственная проверка по факту травмирования малолетнего ребенка в одном из столичных торговых центров", — говорится в сообщении.
Как сообщают следователи, в среду вечером трехлетний мальчик вместе с родителями спускался на эскалаторе. Во время движения подъемника одежда ребенка попала в движущиеся механизмы, в результате чего он получил ушибленно-рваную рану ноги. Ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказана медпомощь.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.