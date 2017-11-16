В Тольятти завели дело об убийстве младенца, тело которого нашли на свалке

САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. СК возбудил дело по факту убийства новорожденной девочки в Тольятти, тело которой обнаружили на свалке, сообщает СУСК РФ по Самарской области.

Рабочие нашли тело младенца на мусороперерабатывающей станции в Тольятти во вторник.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что после проведения судебно-медицинского исследования установлено, что смерть младенца наступила в результате многочисленных травм головы, также были обнаружены переломы ребер. Следователи установили три мусороуборочных автомобиля, которые собирали мусор с территории Тольятти и Жигулевска, маршруты их передвижения, время загрузки отходов, провели следственные мероприятия по местам сбора мусора.

Сейчас следователи устанавливают данные матери новорожденного ребенка, назначены судебно-медицинская и генотипоскопическая экспертизы. Проверяются лечебные учреждения на предмет обращения беременных женщин, которые могли избавиться от ребенка.