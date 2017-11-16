В Москве пьяный мужчина зарубил отца декоративным мечом

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мужчину в Москве обвинили в убийстве отца декоративным мечом на юго-западе Москвы во время распития спиртного, фигурант признал свою вину, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту, во время распития спиртных напитков мужчина нанес более 20 ударов декоративным металлическим мечом своему отцу. От полученных ранений 66-летний потерпевший скончался на месте", — сказала собеседница.

По ее словам 32-летнему жителю Москва предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Во время допроса фигурант признал вину в полном объеме и пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.