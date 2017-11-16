Минкультуры направило в МВД положительную характеристику Софьи Апфельбаум

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский может сказать о главе РАМТ и бывшей сотруднице министерства Софье Апфельбаум только хорошее, он направил в правоохранительные органы ее положительную характеристику.

"Софья Апфельбаум не так долго с нами работала, до 2014 года — сначала замдиректора департамента, затем директором, в функционал которого входит господдержка театральных институций. Могу сказать о ней только хорошее", — сказал Мединский в интервью РИА Новости.

По его словам, министерство отправило положительную характеристику Апфельбаум в правоохранительные органы.

"Скажу откровенно, любая ситуация, когда сфера культуры является объектом внимания правоохранительных органов, когда работников культуры помещают под арест, даже домашний, крайне неприятна и сложно объяснима в публичной сфере", — подчеркнул министр.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана по делу режиссера Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии". По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011–2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей.

Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств в размере не менее 68 миллионов рублей", отмечали в СК РФ. Серебренников, и Апфельбаум своей вины не признают, оба они находятся под домашним арестом.