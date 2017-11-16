Самолет МЧС с выжившей в авиакатастрофе девочкой вылетел в Хабаровск

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из поселка Нелькан в Хабаровск с единственной выжившей в авиакатастрофе с L-410 девочкой, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.

В среду, 15 ноября, около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

Утром в четверг Ан-74 доставил в Нелькан губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, родственников погибших, представителей правительства края, сотрудников МЧС и психологов. На этом же самолете в Хабаровск вывезут выжившую девочку.

"Самолет Ан-74 МЧС с девочкой вылетел из Нелькана. В Хабаровске он будет через 2,5 часа", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ребенка ждут врачи в двух больницах — во второй краевой, где подтвердят или опровергнут диагноз "черепно-мозговая травма", и детской краевой больнице, где будут лечить перелом.