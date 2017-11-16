Источник сообщил о восстановлении движения на "серой" ветке метро

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Движение на "серой" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановлено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В 07.08 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено, неисправность ликвидирована", — сказал собеседник агентства.

В четверг на официальной странице метрополитена в Twitter сообщалось, что поезда на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии ходят с увеличенными интервалами, станции "Алтуфьево" и "Отрадное" закрыты на вход.

Для перевозки пассажиров был выделен 321 автобус.

Источник РИА Новости в экстренных службах столицы сообщил, что от станции "Алтуфьево" до станции "Савеловская" в сторону центра было приостановлено движение из-за поломки состава.