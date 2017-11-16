МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Свыше 320 автобусов выделено для перевозки пассажиров московского метрополитена после приостановки движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии, которая произошла из-за поломки состава, сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Организовано движение компенсационного автобусного маршрута, их всего выделен 321 автобус", — сказал собеседник агентства.

В четверг на официальной странице метрополитена в Twitter сообщалось, что поезда на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии ходят с увеличенными интервалами, станции "Алтуфьево" и "Отрадное" закрыты на вход. Источник РИА Новости в экстренных службах столицы сообщил, что от станции "Алтуфьево" до станции "Савеловская" в сторону центра было приостановлено движение из-за поломки состава.