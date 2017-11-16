В МЧС рассказали подробности полета врачей к месту крушения L-410

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Вертолёт Ми-8 МЧС России, который привез в Нелькан из Хабаровска бригаду врачей для осмотра выжившей в авиакатастрофе девочки, добирался до места назначения в сложных погодных условиях, сообщает в четверг ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

В среду около 13 часов (6.00 мск) следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет.

Вечером в среду из Хабаровска вылетел вертолет МЧС с бригадой врачей Хабаровского территориального центра медицины катастроф, следователями и оперативной группой регионального главка МЧС на борту.

"Около часа ночи 16 ноября (около 18.00 мск 15 ноября) в поселок Нелькан прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. Воздушное судно летело около шести часов, экипаж выполнял полёт в сложных метеоусловиях в ночное время, при этом маршрут пролегал в горной и таёжной местности", — говорится в сообщении.

Как сообщал ранее РИА Новости главный врач регионального центра медицины катастроф Павел Курнявка, прибывшие врачи осмотрели ребенка. Они подтвердили у девочки перелом голеностопа, диагноз "черепно-мозговая травма" будет уточняться после ее перевозки в больницу в Хабаровске. Ребенка отправят в Хабаровск в четверг.

В МЧС отметили, что в четверг утром в Нелькан из Хабаровска отправился самолёт Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. В нём находятся губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, начальник краевого ГУМЧС России Олег Волынкин, представители различных министерств в составе рабочей группы правительства региона, сотрудники МЧС и психологи центра экстренной психологической помощи МЧС РФ.