Самолет МЧС прибыл к месту падения L-410

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Самолёт Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находится губернатор Хабаровского края Вячеслав, прибыл в село Нелькан, где в крушении самолета погибли шесть человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-74 вылетел из Хабаровска в Нелькан около девяти утра в четверг. К месту трагедии кроме главы региона отправились представители министерств края, специалисты и психологи МЧС, а также родственники погибших.

"Самолет благополучно сел в Нелькане в 11.20 (4.20 мск). Планируется осмотреть место крушения воздушного судна, обсудить и определить необходимый объем работ и средств, необходимых для дальнейшей ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Также состоится встреча с родственниками", — сообщил собеседник.

Ранее сообщалось, что 15 ноября 2017 года около 13 часов (6.00 мск) при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

В четверг в Хабаровском крае объявлен траур.