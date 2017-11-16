В Ростове возбудили дело после хищения средств у застройщика к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" по факту хищения у компании-застройщика строящегося в Ростове-на-Дону пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Пятизвездочный отель Hyatt строится в центре города с 2010 года. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментов, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес-клуб, зона SPA и автостоянка. Около года назад строительство объекта было приостановлено из-за отсутствия финансирования объекта. Именно в отеле Hayatt планируется размещение оргкомитета ФИФА. Стоимость проекта составляет около 6,5 миллиардов рублей.

Как ранее сообщал "Коммерсантъ", в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства компании-оператора одного из проектов подготовки к ЧМ-2018 — строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. По версии следствия, как пишет газета, бизнесмены переводили бюджетные средства в аффилированные с ними фирмы, вместо того чтобы вкладывать их в строительство.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения более 5,5 миллионов рублей у строительной компании", — сообщили агентству в полиции в ответ на вопрос о возбуждении дела в отношении руководителей компании-застройщика отеля.

В МВД добавили, что конкретных фигурантов уголовного дела пока нет.