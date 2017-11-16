Самолет МЧС вылетел из Хабаровска к месту падения L-410

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Самолет МЧС с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом, спасателями и родственниками погибших в крушении самолета L-410 вылетел из Хабаровска к месту падения воздушного судна в поселке Нелькан, сообщил в четверг РИА Новости представитель регионального правительства.

В среду около 13 часов (6.00 мск) следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение при заходе на посадку. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. У нее было подозрение на перелом ноги и сотрясение мозга.

"На борту самолета глава региона Вячеслав Шпорт, представители министерств, сотрудники МЧС, а также несколько родственников погибших в авиакатастрофе. В Нелькане на месте будут определять, какая помощь нужна семьям", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в ГУМЧС РФ по Хабаровскому краю, рейс в Нелькан выполняет самолет Ан-74 Хабаровского авиационного спасательного отряда МЧС России.

"Самолет вылетел из Хабаровска около девяти утра четверга, к месту назначения прибудет через 2,5 часа", — отметили в МЧС.

В четверг в Хабаровском крае объявлен траур по погибшим.