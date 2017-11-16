ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Бригада хабаровских врачей, прибывшая ночью в поселок Нелькан Хабаровского края, где в среду разбился самолет, осмотрела единственную выжившую в крушении девочку, угрозы жизни ребенку нет, сообщил РИА Новости в четверг главный врач регионального центра медицины катастроф Павел Курнявка.

"Ничего угрожающего жизни нет. Девочка в сознании. Перелом голеностопа подтвердился, подозрение на ЧМТ (черепно-мозговую травму — ред.) под вопросом. Диагноз будет уточняться после ее перевозки в больницу в Хабаровске, где ребенок пройдет дообследование. Сейчас ее лечение – это обезболивание и седативные, с учетом психотравмы", — сказал Курнявка.

В среду утром при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии". Шесть человек погибли, выжила только девочка 3 лет. Тела погибших извлечены из-под обломков, ребенок госпитализирован в местную больницу.