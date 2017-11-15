В Керчи госпитализировали капитана брошенного судовладельцем судна Moryak

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Капитан судна Moryak, команда которого оказалось в бедственном положении в Керченском проливе из-за позиции судовладельца, госпитализирован в керченскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.

Двенадцать моряков с судна Moryak (IMO 8881266, флаг Палау) оказались в бедственном положении. Судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы под Керчью, задолжав ему свыше 88 тысяч долларов за восемь месяцев. Снабжение на борт поставлялось нерегулярно. Моряки обратились за помощью к инспектору ITF в Новороссийске, об этом сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков. 13 ноября капитан судна был срочно вывезен с судна из-за плохого состояния здоровья.

"64-летний капитан судна госпитализирован в керченскую больницу №2. Его стояние средней степени тяжести", — сообщили в минздраве республики.

Среди членов экипажа судна — сириец, два украинца, остальные — россияне.

В Росморречфлоте РИА Новости сообщили, что судну разрешено войти в порт Керчи в 22.00 среды.