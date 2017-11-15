Стали известны подробности о деле по нападению на пост ДПС в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии по подозрению в причастности к нападению на пост ДПС в Назрановском районе задержали трех жителей республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Вечером 5 ноября двое жителей республики обстреляли сотрудников полиции, несших дежурство на посту ДПС у поселка Яндаре. Один из нападавших проник в помещение поста и привел в действие взрывное устройство. В результате шестеро сотрудников полиции получили ранения, один из них погиб. Второй нападавший был ликвидирован в ходе завязавшегося боестолкновения. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительным оценкам, мощность сработавшего взрывного устройства составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Личности нападавших установлены.

"По подозрению в причастности к нападению на пост в Яндаре задержаны трое жителей республики в возрасте от 21 до 25 лет, имевшие тесные связи с ликвидированными бандитами. С задержанными проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что уничтоженные преступники имели связь с Магомедом Мизиевым, напавшим на этот же пост 19 октября текущего года. Как сообщалось, 19 октября мужчина, управлявший автомашиной "ВАЗ-21112", совершил наезд на сотрудника полиции, несшего службу на стационарном посту в районе селения Яндаре. После этого мужчина, покинув салон автомашины, с ножом напал на сотрудников полиции, причинив двум из них ножевые ранения. В результате ответного огня нападавший — житель города Карабулак был ликвидирован.