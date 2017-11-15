Суд в Москве объявил в розыск одного из фигурантов "болотного дела"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы объявил в розыск фигуранта "болотного дела" Дмитрия Бученкова, который сбежал из-под домашнего ареста и выехал из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлением суда Бученков объявлен в розыск", — сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. Она добавила, что мера пресечения заочно изменена с домашнего ареста на арест. "Производство по уголовному делу приостановлено до его розыска", — отметила Хиль.

Ранее некоторые СМИ опубликовали интервью с Бученковым, в котором тот признал, что уехал в одну из стран ЕС и попросил там политическое убежище.

Бученков обвиняется в участии в массовых беспорядках и в драках с полицейскими, виновным он себя не признает. Защита обвиняемого утверждает, что в день беспорядков его не было в Москве и у него есть алиби.