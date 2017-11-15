Крушение L-410 в Нелькане: эксперты ищут причины аварии

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Власти и очевидцы рассказали подробности крушения пассажирского самолета Let L-410 в Хабаровском крае, в котором погибли шесть человек, а эксперты предположили, как в такой страшной катастрофе смогла выжить маленькая девочка.

Крушение у Нелькана

Самолет ФГУП "Хабаровские авиалинии" упал возле Нелькана днем 15 ноября при заходе на посадку. По словам местных жителей, сначала самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок. Шесть человек погибли при крушении, их тела достали из-под обломков и отвезли в морг. Выжила только одна девочка 3,5 лет — ее доставили в ЦРБ Нелькана в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали проверки, уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Идет выемка документов в авиакомпании. По данным следствия, рассматриваются три возможные версии случившегося: плохая погода, возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.

На место крушения уже выехали представили Ространснадзора и Росавиации. МАК сформировал комиссию для расследования причин аварии, она уже приступила к работе. "Черные ящики" пока не найдены — их поиски продолжат в четверг.

Власти обещали семьям жертв катастрофы материальную поддержку — по 1 миллиону рублей семьям погибших и 400 тысяч — маме пострадавшей девочки. Губернатор Вячеслав Шпорт в четверг прибудет в Нелькан, где на месте уточнит, какую еще помощь необходимо оказать семьям жертв катастрофы. Кроме того, родственники погибших должны получить страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей.

Четверг в Хабаровском крае объявили днем траура. Соболезнования в связи с трагедией выразили министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Как ожидается, из Хабаровска в Нелькан прибудут судмедэксперты, которые дадут официальное заключение о причинах смерти, после этого будет решаться вопрос о похоронах.

Как это было

МЧС распространило фото с места падения самолета. На них видно, что обломки разбросаны между деревьями, каких-либо построек или жилых зданий рядом с местом крушения нет. От удара кабина пилота сильно деформировалась: металлический корпус имеет множество вмятин, на уровне сиденья корпус "проваливается". Также смята носовая часть самолета.

Шпорт рассказал журналистам, что перед крушением пилот самолета пытался приземлиться на двух других аэродромах в Хабаровском крае, но не смог этого сделать из-за сложных метеоусловий. "Принял решение пилот идти сразу на конечную точку в Нелькан, а вот что дальше происходило, будем на месте разбираться", — сказал Шпорт.

Власти края заявили, что командир воздушного судна пилот-инструктор Игорь Шумаков и второй пилот Александр Зуев были опытными летчиками. Шумаков был одним из наиболее опытных пилотов "Хабаровских авиалиний", неоднократно выполнял рейсы с делегациями правительства края. Самолет был получен 20 января 2016 года на условиях лизинга сроком на 10 лет. По словам Шпорта, видимо, произошло "что-то непредвиденное".

Как рассказал начальник аэропорта Нелькан, самолет на удалении 800 метров от взлетной полосы накренился на левый борт, потом на правый и упал. Видевшие это нельканцы добежали до места крушения, отсоединили аккумулятор и предотвратили пожар, потому что был разлив керосина.

Состояние девочки стабильно

Глава Нельканского сельского поселения Наталья Петухова рассказала, что представители экстренных служб Хабаровского края добирались к месту авиакатастрофы на снегоходах "Буран", так как другая техника не могла пройти. Также приезжали люди, которые могли хоть чем-то помочь. Сейчас место крушения оцеплено.

Медики оценили состояние выжившей девочки как тяжелое, но стабильное. По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга и перелом ноги, не исключается тупая травма живота, потому что было падение с высоты. Ухудшения у девочки не наблюдается. В Нелькан вылетел вертолет с бригадой врачей из Хабаровска. Они определят, нуждается ли ребенок в срочной эвакуации в Хабаровск, либо ее можно перевезти в четверг, когда будет светло.

Мама девочки находится в Хабаровске, летом она родила второго ребенка. Из Нелькана в Хабаровск девочка летела в сопровождении учительницы местной школы, которая погибла вместе в другими пассажирами. По данным губернатора, ребенок находится в сознании, и врачи говорят, что ее жизни ничего не угрожает. Принято решение перевезти ее в Хабаровск на лечение.

Единственная выжившая

Источник в траспортных структурах рассказал, что тот факт, что девочка выжила при крушении самолета, — необычный. Но при этом подобные случаи все же фиксировались в истории. Например, в 1972 году сербская стюардесса выжила, упав на самолете с высоты 10 тысяч метров.

Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин также отметил, что случай в Хабаровском крае не является уникальным, поскольку мировая история знает случаи, когда оставались живыми летчики и пассажиры самолетов, падавших с высоты 5 тысяч метров и выше.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал, что девочке помогла выжить эластичность костей, характерная для детского организма. По словам эксперта, еще один очень важный фактор — на каком месте в салоне находился ребенок и был ли он пристегнут ремнями к креслу. Скорее всего, девочка была пристегнута.

Другой эксперт, глава Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев рассказал, что девочка спаслась благодаря тому, что воздушное судно перед падением на землю, скорее всего, планировало в воздухе. "Видимо, самолет спланировал, поэтому и части какие-то оказались сохранены, то есть экипаж боролся до конца", — сказал Фалеев.

Кроме того, один из экспертов, которых опросило РИА Новости, в качестве возможной причины спасения назвал деревья, которые сыграли роль амортизатора. В этом случае, скорее всего, девочка находилась в хвостовой части, на которую не попали крупные куски самолета.

Также, как полагают эксперты, ребенок мог удариться обо что-то мягкое, что спасло ее от серьезных травм. При этом один из собеседников отметил, что при таких ударах "пристегнутые "сквозь" ремень проходят… Видимо, ребенку повезло". Кроме того, отмечается, что свою роль сыграл малый вес спасшейся девочки: "Он садится жестко, удар, и человек идет вперед. Может, она просто легкая".