РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Крушение L-410 в Нелькане: эксперты ищут причины аварии

Сюжет:
Крушение самолета в Хабаровском крае (51)
18:2515.11.2017
(обновлено: 18:31 15.11.2017)
0470
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкКрушение самолета L-410 в Хабаровском краеКрушение самолета L-410 в Хабаровском крае
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Власти и очевидцы рассказали подробности крушения пассажирского самолета Let L-410 в Хабаровском крае, в котором погибли шесть человек, а эксперты предположили, как в такой страшной катастрофе смогла выжить маленькая девочка.

Крушение у Нелькана

Крушение самолета L-410 в Хабаровском крае
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
"Экипаж боролся до конца": что спасло ребенка от гибели в авиакатастрофе
Самолет ФГУП "Хабаровские авиалинии" упал возле Нелькана днем 15 ноября при заходе на посадку. По словам местных жителей, сначала самолет летел прямо, а при заходе на посадку стал заваливаться на бок. Шесть человек погибли при крушении, их тела достали из-под обломков и отвезли в морг. Выжила только одна девочка 3,5 лет — ее доставили в ЦРБ Нелькана в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали проверки, уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Идет выемка документов в авиакомпании. По данным следствия, рассматриваются три возможные версии случившегося: плохая погода, возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности.

На место крушения уже выехали представили Ространснадзора и Росавиации. МАК сформировал комиссию для расследования причин аварии, она уже приступила к работе. "Черные ящики" пока не найдены — их поиски продолжат в четверг.

Власти обещали семьям жертв катастрофы материальную поддержку — по 1 миллиону рублей семьям погибших и 400 тысяч — маме пострадавшей девочки. Губернатор Вячеслав Шпорт в четверг прибудет в Нелькан, где на месте уточнит, какую еще помощь необходимо оказать семьям жертв катастрофы. Кроме того, родственники погибших должны получить страховые выплаты в размере 2,025 миллиона рублей.

Четверг в Хабаровском крае объявили днем траура. Соболезнования в связи с трагедией выразили министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Как ожидается, из Хабаровска в Нелькан прибудут судмедэксперты, которые дадут официальное заключение о причинах смерти, после этого будет решаться вопрос о похоронах.

Крушение самолёта в Хабаровском крае
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Крушение самолeта в Хабаровском крае

Как это было

Самолет L-410. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Правительства Хабаровского края
Эксперт не считает рекордной высоту падения девочки при крушении L-410
МЧС распространило фото с места падения самолета. На них видно, что обломки разбросаны между деревьями, каких-либо построек или жилых зданий рядом с местом крушения нет. От удара кабина пилота сильно деформировалась: металлический корпус имеет множество вмятин, на уровне сиденья корпус "проваливается". Также смята носовая часть самолета.

Шпорт рассказал журналистам, что перед крушением пилот самолета пытался приземлиться на двух других аэродромах в Хабаровском крае, но не смог этого сделать из-за сложных метеоусловий. "Принял решение пилот идти сразу на конечную точку в Нелькан, а вот что дальше происходило, будем на месте разбираться", — сказал Шпорт.

Власти края заявили, что командир воздушного судна пилот-инструктор Игорь Шумаков и второй пилот Александр Зуев были опытными летчиками. Шумаков был одним из наиболее опытных пилотов "Хабаровских авиалиний", неоднократно выполнял рейсы с делегациями правительства края. Самолет был получен 20 января 2016 года на условиях лизинга сроком на 10 лет. По словам Шпорта, видимо, произошло "что-то непредвиденное".

Как рассказал начальник аэропорта Нелькан, самолет на удалении 800 метров от взлетной полосы накренился на левый борт, потом на правый и упал. Видевшие это нельканцы добежали до места крушения, отсоединили аккумулятор и предотвратили пожар, потому что был разлив керосина.

Самолет L-410. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Семьи погибших при крушении самолета L-410 получат по два миллиона рублей
Глава Нельканского сельского поселения Наталья Петухова рассказала, что представители экстренных служб Хабаровского края добирались к месту авиакатастрофы на снегоходах "Буран", так как другая техника не могла пройти. Также приезжали люди, которые могли хоть чем-то помочь. Сейчас место крушения оцеплено.

Состояние девочки стабильно

Медики оценили состояние выжившей девочки как тяжелое, но стабильное. По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга и перелом ноги, не исключается тупая травма живота, потому что было падение с высоты. Ухудшения у девочки не наблюдается. В Нелькан вылетел вертолет с бригадой врачей из Хабаровска. Они определят, нуждается ли ребенок в срочной эвакуации в Хабаровск, либо ее можно перевезти в четверг, когда будет светло.

Мама девочки находится в Хабаровске, летом она родила второго ребенка. Из Нелькана в Хабаровск девочка летела в сопровождении учительницы местной школы, которая погибла вместе в другими пассажирами. По данным губернатора, ребенок находится в сознании, и врачи говорят, что ее жизни ничего не угрожает. Принято решение перевезти ее в Хабаровск на лечение.

Единственная выжившая

Самолет L-410. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Крушение L-410 в Хабаровском крае: шесть жертв и одна выжившая девочка
Источник в траспортных структурах рассказал, что тот факт, что девочка выжила при крушении самолета, — необычный. Но при этом подобные случаи все же фиксировались в истории. Например, в 1972 году сербская стюардесса выжила, упав на самолете с высоты 10 тысяч метров.

Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин также отметил, что случай в Хабаровском крае не является уникальным, поскольку мировая история знает случаи, когда оставались живыми летчики и пассажиры самолетов, падавших с высоты 5 тысяч метров и выше.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал, что девочке помогла выжить эластичность костей, характерная для детского организма. По словам эксперта, еще один очень важный фактор — на каком месте в салоне находился ребенок и был ли он пристегнут ремнями к креслу. Скорее всего, девочка была пристегнута.

Другой эксперт, глава Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев рассказал, что девочка спаслась благодаря тому, что воздушное судно перед падением на землю, скорее всего, планировало в воздухе. "Видимо, самолет спланировал, поэтому и части какие-то оказались сохранены, то есть экипаж боролся до конца", — сказал Фалеев.

Кроме того, один из экспертов, которых опросило РИА Новости, в качестве возможной причины спасения назвал деревья, которые сыграли роль амортизатора. В этом случае, скорее всего, девочка находилась в хвостовой части, на которую не попали крупные куски самолета.

Также, как полагают эксперты, ребенок мог удариться обо что-то мягкое, что спасло ее от серьезных травм. При этом один из собеседников отметил, что при таких ударах "пристегнутые "сквозь" ремень проходят… Видимо, ребенку повезло". Кроме того, отмечается, что свою роль сыграл малый вес спасшейся девочки: "Он садится жестко, удар, и человек идет вперед. Может, она просто легкая".

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена