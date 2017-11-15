С Алисовой, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, взыскали 2,5 млн рублей

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (78)

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (Московская область), 15 ноя – РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья в среду взыскал 2,5 миллиона рублей с Ольги Алисовой, приговоренной к 3 годам колонии-поселения по делу о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Эти деньги взысканы в качестве компенсации морального вреда. Всего родители погибшего мальчика требовали от нее 10 миллионов рублей.

"Взыскать с Алисовой 63 тысяч рублей за погребение, а также 2,5 миллиона рублей возмещения морального вреда", — огласил решение судья.

Кроме того, после освобождения Алисовой 2,5 года будет запрещено водить машину.

По словам судьи, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте.

Как установил суд, после произошедшего Алисова послала 50 тысяч рублей почтовым отправлением родственникам ребенка, но те отказались принять деньги и через суд потребовали возместить им моральный ущерб в 10 миллионов рублей.

Огромный резонанс это ДТП получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод – ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, возбудивший по этому факту дело о халатности, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах это было сделано, выясняется. Расследование по этому факту продолжается.