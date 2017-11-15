Ольге Алисовой, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Женщина также должна выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей за похороны. Кроме того, после освобождения ей 2,5 года будет запрещено водить машину.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".
По словам судьи, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте.
Как выяснил Следственный комитет, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах он это сделал, выясняется. Против специалиста возбуждено дело о халатности.