Ольге Алисовой, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

Ольга Алисова во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде. 21 августа 2017

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья приговорил к трем годам колонии-поселения Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Женщина также должна выплатить родителям ребенка 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и 63 тысячи рублей за похороны. Кроме того, после освобождения ей 2,5 года будет запрещено водить машину.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

Обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала "скорую".

По словам судьи, 23 апреля Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Мальчик скончался на месте.

Огромный резонанс это ДТП получило после того, как первичная судмедэкспертиза выявила в крови мальчика алкоголь, причем доза соответствовала сильной степени опьянения. Позже комплексная проверка опровергла этот вывод — ребенок был трезв.

Как выяснил Следственный комитет, судмедэксперт специально загрязнил кровь спиртообразующей микрофлорой, поэтому в образце и были найдены 2,7 промилле алкоголя. В чьих интересах он это сделал, выясняется. Против специалиста возбуждено дело о халатности.