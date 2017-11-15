Самолет под Хабаровском мог упасть из-за нехватки топлива, сообщил источник

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Нехватка авиационного топлива, скорее всего, стала причиной крушения самолета L-410 в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости источник в авиационных кругах.

Сегодня утром при заходе на посадку разбился летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии". Погибли все находившиеся на борту люди (шесть человек), кроме 3,5-летней девочки, сейчас она в больнице.

"Судя по тому, что самолет не загорелся, в нем уже не было топлива", — заявил источник, добавив, что "деревья сыграли роль амортизатора".

По его оценке, "скорее всего, девочка находилась в хвостовой части, на которую не попали крупные куски самолета", что позволило ей сохранить жизнь.

Губернатор Хабаровского края сообщил, что пилот самолета перед крушением пытался приземлиться на двух других аэродромах в регионе, но не смог этого сделать из-за сложных метеоусловий. Как считает глава Центра стратегических исследований МЧС, заслуженный спасатель России Михаил Фалеев, чудом выжившая при крушении спаслась благодаря тому, что воздушное судно перед падением на землю, скорее всего, планировало в воздухе.