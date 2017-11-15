МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья в среду признал виновной Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что она была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую.
По словам судьи, Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости не менее 20 километров в час. Мальчик скончался на месте.