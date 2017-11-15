Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (76)

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде Московской области. Архивное фото

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, во время предварительных слушаний в Железнодорожном суде Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья в среду признал виновной Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мера наказания будет названа позднее, оглашение приговора продолжается.

Обвинение просило назначить Алисовой три года колонии общего режима. Сама подсудимая вину не признала, заявив, что она была трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по двору, а после наезда на ребенка вызвала скорую.

По словам судьи, Алисова за рулем Hyundai Solaris "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости не менее 20 километров в час. Мальчик скончался на месте.