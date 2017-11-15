В Башкирии ищут водителей, причастных к наезду на девушку в Салавате

УФА, 15 ноя — РИА Новости. Правоохранители Башкирии продолжают поиск водителей автомобилей, которые сбили 29-летнюю девушку в городе Салават, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГИБДД региона.

Начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге написал, что во вторник вечером в городе Салават на Ленинградской улице три автомобиля переехали девушку, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. Женщина погибла.

"Правоохранители продолжают поиск водителей еще двух неизвестных автомобилей, которые причастны к наезду на девушку. Очевидцы активно несут видеоматериалы в полицию, специалисты разбираются. Но в данный момент назвать виновников не можем, потому что происшествие случилось в темное время суток", — пояснил собеседник.

Сотрудники ГИБДД обращаются за помощью ко всем очевидцам, обладающим какой-либо информацией.

Как сообщал Гильмутдинов, "неустановленная машина сначала совершила наезд на девушку, от удара ее выбросило на встречную полосу, где на нее совершил наезд другой автомобиль марки ВАЗ десятой модели". После этого повторный наезд на лежащую на проезжей части девушку совершил неизвестный водитель третьей машины, добавил он.