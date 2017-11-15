В Петербурге семь человек пострадали при столкновении маршрутки и КамАЗа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Семь человек пострадали после столкновения маршрутного такси и КамАЗа в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 12.40 на Ириновском проспекте, 17, водитель, управляя маршрутным такси ПАЗ, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пострадали семь человек", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель маршрутного такси ПАЗ получил среднюю степень тяжести, его пассажиры, три женщины и трое мужчин получили лёгкую степень вреда здоровью. Ведется проверка случившегося.