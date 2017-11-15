В рабочем кабинете Джигарханяна обнаружили скрытые камеры, сообщил источник

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дело возбуждено о незаконном сборе сведений об артисте Армене Джигарханяне, в его рабочем кабинете найдены скрытые видеокамеры, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.
"В рамках дела проведены обыски, в кабинете артиста правоохранители обнаружили скрытые видеокамеры. Кто и с какой целью их установил, сейчас выяснятся", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время подозреваемых у следствия нет.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".
Во вторник представитель супруги актера Ирина Мазур сообщила РИА Новости, что на ее квартире и на квартире Цымбалюк-Романовской были проведены обыски, изъяты загранпаспорт, медицинские документы и завещание Джигарханяна.