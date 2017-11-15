В рабочем кабинете Джигарханяна обнаружили скрытые камеры, сообщил источник

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Дело возбуждено о незаконном сборе сведений об артисте Армене Джигарханяне, в его рабочем кабинете найдены скрытые видеокамеры, сообщил РИА Новости осведомлённый источник.

По его данным, дело возбуждено по части 1 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия).

"В рамках дела проведены обыски, в кабинете артиста правоохранители обнаружили скрытые видеокамеры. Кто и с какой целью их установил, сейчас выяснятся", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время подозреваемых у следствия нет.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая "причинила ему много боли".

Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".

Во вторник представитель супруги актера Ирина Мазур сообщила РИА Новости, что на ее квартире и на квартире Цымбалюк-Романовской были проведены обыски, изъяты загранпаспорт, медицинские документы и завещание Джигарханяна.