В Кабардино-Балкарии проводят проверку после гибели дайвера

НАЛЬЧИК, 15 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту гибели дайвера из Москвы во время погружения в глубоководное Голубое озеро в Черекском районе республики, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в Черекском районе на Нижнем Голубом озере (Церик-Кель) при погружении на глубину не всплыл 51-летний дайвер из Москвы. Из-за того, что глубина озера составляет 279 метров, а глубина допуска работы спасателей-водолазов Эльбруского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России — всего 20 метров, работы по поиску тела погибшего были отложены до прибытия водолазов из Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России.

В среду шестеро водолазов с помощью глубоководного аппарата "Фалькон" обнаружили тело погибшего на глубине 200 метров, подняли его из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

"По данному факту проводится доследственная проверка. Тело погибшего передано для производства судебно-медицинского исследования", — говорится всообщении.

Церик-Кель входит в группу из пяти карстовых голубых озер Кабардино-Балкарии. Температура воды круглый год составляет 9 градусов по Цельсию, поэтому озеро никогда не замерзает. На озере построен единственный в России Центр глубоководных погружений, где дайверов готовят к погружениям различной степени сложности.