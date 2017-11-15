Возле Керчи терпит бедствие пароход

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Под Керчью терпит бедствие пароход Moryak (под флагом Палау), арендованный украинской компанией у севастопольского собственника. Как рассказал РИА Новости Крым член экипажа, на судне, которому не дают разрешение зайти ни в один из портов, не осталось никакой еды.
Проблемой уже занялась инспектор International Transport Workers Federation (ITF, Международная федерация транспортных рабочих) Ольга Ананьина. "Судовладелец не выходит на связь, он находится в Севастополе. Оператором судна выступает украинская компания", — сообщила она.
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